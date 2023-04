El guardaespaldas de Becky G acapara las miradas por su manera de cuidarla en un concierto

El guardaespaldas de Becky G se ha ganado una gran parte de los comentarios de los seguidores de la cantante debido a la manera en la que la cuidó cuando ella se subió a una barandilla durante una presentación de Peso Pluma, con quien hace pocos días estrenó una canción.

En medio de la presentación del mexicano la cantante decidió subir a una barandilla para apoyarlo y ahí es cuando su guardaespaldas la agarra de manera delicada, cuidando que no vaya a caer. Este acto causó sensación entre los fanáticos de Becky G, quienes no dejaron pasar la oportunidad de dedicarle comentarios a este hombre.

“Tu seguridad te deja vibrar y disfrutar el momento”, “Su guardia estaba asustado por ella jajaja”, “El guardia es lo mejor ❤️ jajajaja qué cute”, “El guardia aguantándola, tan lindo”, “Yo quiero un seguirdad como el de becky que me proteja”, “Como agarran a la Becky pa que no se caiga 😂 jaja como a los bebés” fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Becky G hace pocas semanas se vio envuelta en una situación que causó mucha controversia en redes sociales. Su prometido Sebastian Lletget confesó que le fue infiel a la artista tras los rumores que corrieron y nacieron desde una cuenta de Instagram anónima.

El futbolista estadounidense en un comunicado pidió perdón a Becky G por haberle causado dolor. “Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”, dijo el jugador del Dallas FC.

Becky G en ningún momento ofreció declaraciones tras la confirmación de la infidelidad del futbolista.

