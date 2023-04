Raphy Pina emitió un mensaje con intriga luego que Natti Natasha besó en la boca a Becky G

El productor Raphy Pina se encuentra tras las rejas desde el pasado mes de mayo, luego que anunciaran que debería estar en prisión durante tres años y cinco meses por posesión ilegal de armas y sin derecho a quedar en libertad bajo fianza.

A su vez, este fin de semana subió una imagen que atrajo la atención de los millones de seguidores con los que cuenta en ambos perfiles de las redes sociales de la camarita. El mensaje fue emitido el día que su pareja Natti Natasha se besara en la boca públicamente con Becky G.

“Saben qué?”, fueron las palabras compartidas en las cuentas de @pinarecords1 y @raphypina.

A través de las redes sociales los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el anuncio que terminará siendo oficial el próximo lunes 17 de abril y muchos de ellos creen que podría tratarse de su presunta libertad.

A su vez, los usuarios de la aplicación dijeron que no aguantarían por los próximos días, debido a la “ansiedad” de no conocer de lo que se trata realmente la noticia que estará dando a conocer dentro de poco.

“Serás libre, espero sí sea eso”, “Hasta el lunes con ansiedad”, “Ah y las personas con ansiedad qué? no tienes consideración”, “Pina como te encanta hacernos sufrir”, “Free Pina”, “Para ese día y a esa hora estarás en libertad”, “No puede ser antes?”, “Falta una vida para el lunes, mejor domingo”, “No ahorita. Ahorita para prepararnos para la presentación en Coachella”, “Ay no, eso no se hace”, “Estarás para el cumple #2 de la princesa”, “Natti lanzará por fin su tercer disco”, “Vas a salir libre”, “Dejar con una duda no es nada bonito”, “Waooo qué será una buena noticia”, “Libertad para las personas inocentes como tú”, “Tiene que ser antes”, “Saldrás libre Dios quiera que eso así”, “Con Dios adelante sale pronto”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el link de la bio.

