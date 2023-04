Natti Natasha emitió un comentario de su beso en la boca con Becky G en Coachella

La cantante Natti Natasha el pasado sábado en horas de la noche compartió una foto bastante significativa y que, sin duda, le ha dado la vuelta al mundo entero luego que ella asistiera al festival de Coachella y le diera un beso en la boca a Becky G.

La intérprete de 26 años lo dio todo mientras estuvo en el escenario, al tiempo que se tenía previsto que cantaría con la dominicana el tema musical ‘Sin Pijama’, situación donde se registró el particular momento que sigue siendo visto por muchos de manera positiva y por otros negativas.

“Sister kiss 💖”, fueron las palabras que acompañaron la foto compartida en Instagram.

Seguidores de Natti Natasha reaccionaron

A través de la red social de la camarita los internautas se tomaron el tiempo de emitir más de 7,000 comentarios en la publicación que la dominicana decidió realizar en su perfil, al tiempo que a varios de ellos les llamó la atención el pie de foto que escribió.

A su vez, algunos de los fanáticos de la intérprete del género urbano manifestaron que les gustaba su música. Sin embargo, los usuarios de la plataforma dijeron que no era necesario este tipo de acciones públicas, más cuando tiene una niña pequeña, fruto de su amor con Raphy Pina.

“Ese besito tenía que haber pasado desde el video de ‘Sin Pijama'”, “Me parece una gran falta de respeto para los fans”, “Ya aburren eso de que se besen en los conciertos”, “No era necesario, no lo necesitaba”, “No era necesario”, “Natti nooooo, qué hiciste?”, “Me encanta tu música pero caramba, no hay que llegar a tanto“, “La mayoría de los que critican y se las dan de moralistas son los que se pasan videítos exóticos de dos mujeres juntas”, “Cuál es la necesidad”, “Natti está falta de sonido”, “Este mundo va de mal en peor”, “Lo veo mal y es mi forma de pensar”, “Creo que hay mejores gestos cuando consideras a alguien como sister”, “Tenía otro concepto”, “Una mujer con una hija pequeña, buena rastrera”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

