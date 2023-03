Raphy Pina defiende a Natti Natasha desde la cárcel tras deslumbrar en bikini desde París

Natti Natasha fue duramente criticada. En redes sociales insinuaron que la dominicana le es infiel a Raphy Pina, su pareja que está en prisión cumpliendo una condena por posesión ilegal de armas de fuego, pues ella no ha detenido su vida mientras el boricua está preso.

Y es que a la flamante cantante se le vio presumiendo su sensual figura frente a la torre Eiffel, cuando se abrió el saco y quedó en traje de baño. Allí fue cuando las críticas llegaron desde todos los lados. Dijeron que desde que su pareja está preso, ella se muestra mucho más sensual ante el público.

Raphy Pina no dejó pasar desapercibido todo esto y envió un mensaje en defensa y apoyo de su mujer. “Vi en la tele este video y jamás pensé que tenía tantas defensoras. Por mi no se preocupen, que Natti irse algarete solo el 30 de marzo. Recuerden, ¿para qué sufrir? Al contrario, no olviden que las mujeres facturan y mucho. Yo le doy un diez en la mesa caliente… Porque está dura la domi”, fue lo que dijo Pina al postear el video de su pareja dejando ver su cuerpo en París.

A él le llovieron los comentarios, pero de felicitaciones. Los internautas decidieron apoyarlo y le dijeron que es un hombre confiado y seguro. Incluso, aquí hubo quienes defendieron a Natti Natasha diciendo que eso forma parte de su trabajo y que lo personal es personal.

“Un hombre seguro y sabe que su esposa factura. Pina te extrañamos”, “Eso tiene nombre seguridad y lealtad fuegoo”, “Natty esta probá. Esa mujer es toda una dama. Con su hombre hasta lo último. Siempre trabajando, con sus hijos, y familia. Dejen de llorar, que Pina sabe lo que tiene” y “Es lo que pasa donde hay confianza” son parte de esos mensajes de apoyo.

