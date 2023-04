Xavi confiesa que el Barcelona no vive “el mejor momento de la temporada”

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que el equipo no vive “el mejor momento del la temporada“, luego de empatar a cero goles contra el Getafe.

Este es el segundo empate consecutivo en LaLiga sin anotar, luego de ser eliminados de la Copa del Rey por el Real Madrid.

El Barcelona no pudo anotar este domingo en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe, y solamente tuvo dos oportunidades caras en el juego.

“Es evidente que no estamos en el mejor momento de la temporada en juego ni en resultados. Lo hemos intentado de todas las maneras, pero hemos estado espesos e incómodos. Era un partido muy dificultoso en un campo muy complicado”, comentó Xavi en la rueda de prensa posterior al partido.

“Hay que ver cosas positivas y cosas a mejorar. Cuando se ponen atrás, en ataque posicional, el Getafe cuesta de por sí. No hemos generado ocasiones, no hemos estado finos, y en eso no nos ha ayudado el estado del terreno de juego, que no es excusa”, agregó.

Xavi también habló sobre las críticas que recibe por quejarse de las superficies en las que juega el equipo azulgrana.

“Ayer entrenamos con el campo seco. A mí se me ha criticado mucho por el tema de la superficie. Hoy lo ha visto todo el mundo. Es muy difícil jugar así, es malo para el espectáculo. El balón se queda trabado, es malo incluso para el Getafe. Es fundamental que esté en buenas condiciones”, dijo.

El técnico azulgrana aseguró que el pequeño bache de resultados que atraviesa su equipo “no es problema de actitud, sino de fútbol“.

“Me cabrearía si viera falta de actitud o de ambición, pero ellos tienen alma. No es problema de actitud, es de fútbol”, comentó.

Por último, Xavi se mostró esperanzado en que la semana que viene se puedan recuperar “dos o tres” futbolistas de los que no han podido jugar en Getafe.

Con información de EFE.

