Chiquis Rivera demuestra el swing que tiene al caminar e impacta con su outfit y su figura

La cantante Chiquis Rivera este fin de semana deslumbró a sus más de cinco millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, al tiempo que más de uno quedó encantado con su más reciente vestimenta, momento que aprovechó para presumir su belleza y escultural figura con unas libras menos.

La hija de Jenni Rivera el pasado domingo tuvo un momento bastante especial tras haber asistido a una conferencia que la invitaron para ser la oradora. Además, le quiso demostrar a sus fanáticos lo bien que lució tras llevar una camisa blanca manga larga y un pantalón de vestir acorde para la ocasión.

“Estos son los momentos por los que vivo: Buenas conversaciones, con buena gente, haciendo cosas buenas por nuestra comunidad. LULAC gracias por tenerme en su conferencia de Empoderamiento de la Mujer 2023. Fue un placer absoluto ser oradora principal. Mi nalgona hermosa @evelyn_sicairos gracias por hacerlo tan fácil. ¡¡¡Eres increíble!!! Te quiero”, fueron las palabras que acompañaron el audiovisual en Instagram.

A través de la red social de la camarita, los usuarios se tomaron el tiempo de dejar saber su opinión por lo que estaban viendo en la publicación, debido a que varios coincidieron en que se veía bastante bien para la ocasión, al tiempo que su escultural figura no deja de ser el centro de atención con sus atuendos.

“Si mi diva Jenni Rivera estuviese viva estaría orgullosa de ti, aplauso por todo lo que has logrado”, “Hermosísima, como siempre toda una extra DIVA”, “Que Dios te siga bendiciendo, gracias por mostrarnos que todo es posible”, “Una luz en un mundo oscuro, sigue brillando reina”, “Mi Chiquis, aquí deseándole el mejor de los éxitos”, “Qué bella”, “Bravo Chiquis”, “Bendiciones Chiquis! Te envié un mensaje directo”, “De dónde es tu outfit?”, “Preciosa, me encanta este look casual en ti”, “Mi corazón lindo”, “Hermosa y única como siempre, bendiciones”, “Muy bien merecido”, “Te felicito por tus logros y por cada una de tus metas cumplidas”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

