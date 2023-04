Joven obtiene comida gratis en restaurante al hacerse pasar por crítico gastronómico

Quizás uno de los empleos más deseados es el de crítico culinario. Y es que estos profesionales se dedican a visitar los mejores restaurantes para evaluar los platillos más populares. Además, al parecer, estas personas también pueden obtener algunas comidas gratis, tal y como lo demostró el usuario de TikTok @maviskaoru.

El joven decidió aprovechar esta idea, y logró que los trabajadores de un restaurante creyeran que era un crítico de comida real, y lo único que tuvo que hacer fue llevar una libreta.

Gracias a esto, el joven disfrutó del mejor servicio y hasta le regalaron comida. Es decir que tuvo un trato preferencial.

“Hoy voy a ir a un restaurante fancy con un cuaderno y voy a fingir que soy un crítico de comida”, dijo el joven en el video.

Después, el joven aparece en el restaurante y dice: “Vamos a ver si me tratan diferente”.

@maviskaoru dice que cuando le sirvieron el primer aperitivo le dijeron que era cortesía de la casa. Al mismo tiempo, el joven finge que escribe en su libreta, como dando a entender a los trabajadores que los está evaluando.

El joven dice que, al principio no le prestaban mucha atención, pero después pasaban a su lado a cada momento y le preguntaban si todo estaba en orden. “Ya no me quitaron los ojos de encima”, dijo.

El falso crítico gastronómico dijo que le sirvieron un plato de salmón, y el gerente del restaurante solamente lo veía como para estar atento a su reacción.

Después le llevaron otro platillo, el cual ni siquiera había pedido, y le dijeron que también era plato de cortesía.

Finalmente, al darle el recibo, el gerente le puso una anotación a mano que decía: “Un placer tenerlo. Vuelva pronto”.

Cabe señalar @maviskaoru nunca escribió nada en la libreta, sino que solamente hacía dibujos.

