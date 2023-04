No solo fue el Real Madrid, los memes también golearon al Chelsea y alabaron la actuación de los ‘Merengues’

El Real Madrid volvió a hacer de las suyas y se metió en una nueva semifinal de la UEFA Champions League tras imponerse al Chelsea por un marcador global de 4-0 con una destacada actuación de los brasileños Rodrygo Goes, Vinícus Jr., el uruguayo Fede Valverder y el francés Karim Benzema.

Pero no fue solo el Real Madrid quien se encargó de aplastar al conjunto londinense, los memes también se sumaron a la goleada teniendo como víctima principal al argentino Enzo Fernández, a quien se le recrimina por supuestamente no rendir lo que se espera de un jugador que costó más de $100 millones de dólares.

"Cuando me aburría en el partido ante el Chelsea le daba el balón a Enzo Fernandez para volver a quitarselo"



➖Fede Valverde. pic.twitter.com/NiUPlPkKld— Mr. Zizou (@MrZizou16) April 18, 2023

Asimismo, el hecho de que el Chelsea fuera el equipo que más veces llegó al área rival en el primer tiempo, pero no lograra marcar o siquiera generar algún tipo de peligro a su rival, fue motivo de burlas en las redes sociales. Resumen del Real Madrid vs Chelsea en la Champions League



Dime si estás de acuerdo con mi resumen o si tú tienes otra forma de resumirlo ⬇️ pic.twitter.com/yMbfYTKcnr— Carlos Reynoso (@DeportesKC) April 18, 2023 Real Madrid vs Chelseapic.twitter.com/6hp8jXOTEZ— Troll Football (@TrollFootball) April 18, 2023

En medio de todo esto, el Real Madrid aprovechó el uso de las caricaturas para resaltar lo hecho este martes, haciendo saber a todos sus seguidores y detractores que son el equipo más constante de esta competición, llegando a semifinales en 11 de las últimas 13 ediciones. No lo digo yo. Lo dicen los datos. pic.twitter.com/uB9lKwtedq— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2023 La defensa del CHELSEA vs REAL MADRID hoy en #ChampionsLeague#ChelseavsRealmadrid pic.twitter.com/YX2uKJh6qn— 𝔻𝕆ℕ 𝕄𝔸𝕄𝔼ℝ (@SoyDonMamer) April 18, 2023

