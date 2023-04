William Valdés sobre Tv Azteca: “No me dejaron crecer”

William Valdés confiesa que, aunque en un inicio estaba emocionado por iniciar una vida laboral en México tras su salida de la televisión en Miami, la experiencia terminó siendo todo menos placentera.

En entrevista para la revista Cultura Pop, el cubano reconoció que a pesar de que hizo amistades en “Venga La Alegría”, los ejecutivos de Tv Azteca no le permitían que diera ideas que ayudaran a mejorar al programa y a él mismo profesionalmente.

“Creo que mi mayor reto, fue literalmente que me dejaran trabajar. Yo no crecí en lo absoluto, creo que no dejé una marca, huella y hay muchos factores, que no voy a entrar en detalle, porque ya pasó, pero creo que mi reto más grande fue que me dejaran crecer, que me dejaran hacer otras cosas y que me probaran”, dijo William.

En otros temas, el conductor aseguró que está emocionado por el próximo estreno de su podcast “Hola Hello” en el que, además de hablar de un tema específico en cada uno de los episodios, abordará las noticias más destacadas de la cultura popular.

“Me regreso a Miami”, dijo en su momento

Luego de que a finales del año pasado anunciara su salida de “Venga La Alegría”, William Valdés confiesa que no ha sido nada fácil continuar con su vida laboral en México, es por eso que tomó una fuerte decisión.

A través de un video publicado en su Instagram, el cubano reveló que tras viajar a Miami para pasar las fiestas decembrinas al lado de su familia, se dio cuenta de que lo mejor que podía hacer era volver al lugar en donde inició su vida en la televisión.

“Es oficial: le tengo que decir adiós a México. Fueron cuatro años espectaculares, llenos de muchísimas aventuras y experiencias. Desde hace tres meses no tengo, entonces se me complica muchísimo vivir aquí en México y por eso he tomado la decisión de volver a vivir en Miami”, comentó William.

Sigue Leyendo más de William Valdés aquí:

· William Valdés salió de “Venga La Alegría” y confiesa que no ha sido fácil continuar con su vida laboral en México

· Fans atacan a William Valdés y dicen que lo quieren fuera de México, él responde: “Ojalá se les cumpla pronto ese deseo”

· William Valdés se niega a revelar su orientación sexual y denuncia una campaña de desprestigio en su contra