Yanet García deja a la vista sus encantos con ajustado traje de baño de hilo

Las curvas de Yanet García han dado para cientos de atrevidas postales y una cantidad similar de titulares. La regiomontana, por su parte, ha demostrado que no tiene reparo para hacer alarde de su exuberante anatomía y así deleitar la pupila de los casi 15 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram.

En esta oportunidad, la llamada “chica del clima” causó sensación en la famosa red social con una foto en la que se le puede ver posando de pie en una piscina, usando un ajustado traje de baño que en la parte de atrás es tipo hilo dental, el cual exhibe en todo su esplendor sus piernas y caderas, encantos que vuelven locos a propios y extraños.

Como era de suponerse, la publicación de la joven de inmediato comenzó a recibir cientos de elogios y miles de likes.

“Hermosa mujer Yanet García. Adoro a esta chica 💗💖🥰”, “Espectaculares piernas y caderas 🔥🔥” y “Te ves guapísima 🤤😍”, son algunos de los mensajes que le escribieron.

En otra publicación, Yanet García aprovechó para modelar desde su apartamento de Nueva York, vestida con un diminuto top blanco, blazer y un shortcito tornasol que hizo resaltar su silueta.

“La aventura más grande que puedes emprender, es vivir la vida de tus sueños✨”, escribió al pie de las imágenes. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

