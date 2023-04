Belinda a sus 33 años con poca tela y pedrería presume su abdomen y piernones

La cantante Belinda nuevamente vuelve a encender las redes sociales con la más reciente galería de fotos que compartió y las imágenes que fueron subidas el pasado martes superan los 670,000 ‘Me gusta’. A su vez, terminó sorprendiendo a sus más de 16 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram, hecho que se registra con cada publicación.

Sin embargo, en esta ocasión hay una particularidad y es que desactivó la opción de los comentarios y los fanáticos no tuvieron la oportunidad de poder opinar sobre lo que estaban viendo, aunque no sería el único post así, debido a que las dos anteriores también aparecen de la misma manera, por lo que se entiende no querría conocer las opiniones de aquellos que apoyan su carrera artística.

“Quiero compartirles más de mis momentos favoritos de este viaje, café bombón, Lola maravillosa, el hormiguero por primera vez, comida rica que me hace muy feliz y ropita bonita ☕️💄🌹✨✨✨”, fueron las palabras que acompañaron la galería de imágenes subidas en la aplicación de la camarita.

Además, destacó que aprovechó la oportunidad de deleitar su paladar con buena comida, y uno que otro gusto como el café bombón que también está compuesto por una gran porción de leche condensada y es muy dulce.

Hace algunos días informó a través de su perfil que estaba muy feliz por su llegada a Madrid, al tiempo que lo terminó confirmando con las historias que iba subiendo a la aplicación. Por ello, no se contuvo y dejó en evidencia su paso por el país en nueve fotos, así como manifestó lo grandioso que fue su visita al programa de televisión ‘El Hormiguero’.

La intérprete de ‘Luz sin gravedad’ ha manifestado lo alegre que se siente porque el próximo viernes 21 de abril es el estreno de la segunda temporada de ‘Bienvenidos a Edén’ y que nuevamente será transmitida por Netflix.

