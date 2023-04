Maripily Rivera luce cuerpazo en la playa con un traje de baño que apenas cubre lo indispensable

Maripily Rivera volvió a hacer de las suyas en redes sociales al compartir un video que ha elevado la temperatura de la mayoría de los 1.5 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram.

Hace unos días, la puertorriqueña aprovechó su estancia en una bella playa para sacar a relucir su lado más sensual y cuerpazo al posar junto a unas rocas en la orilla del mar, usando un diminuto traje de baño color rosado que se convirtió en el centro de atención debido a que el arriesgado bañador apenas cubre lo indispensable de sus voluptuosas curvas.

“Así mi día de meditación 🧘‍♀️ en la playita 🌊🏖️☀️detrás de casita 🏠 relax ♥️ Amo mi espacio a solas para recuperar mis energías positivas frente al mar 🌊”, escribió la modelo y empresaria al pie del clip que acumula cientos de reproducciones y decenas de piropos.

“Bellísima 😘❤️”, “Lo más bello de puerto rico 😍” y “Estás con un cuerpo espectacular princesa linda 🔥👏”, son algunos de los elogios que le mandaron.

Previamente, Maripily Rivera arrebató suspiros gracias a una serie de tres fotografías en las que aparece a bordo de un yate, enfundada con un minibikini amarillo que deja en evidencia esa trabajada y bien formada anatomía que posee a sus 45 años.

