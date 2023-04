Maripily Rivera posa de espalda a la cámara usando diminuta lencería de hilo

Maripily Rivera consintió a sus fieles fanáticos de Instagram con una fotografía en la que no tuvo reparo para mostrar esa escultural anatomía que mantiene en perfecta forma a sus 45 años.

Hace unos días la puertorriqueña aprovechó la famosa red social para subir una postal en la que se dejó admirar posando con los brazos levantados y de espalda a la cámara, usando zapatos de tacón y diminuta lencería tipo hilo dental que casi desaparece entre sus voluptuosas caderas y resalta a la perfección todos sus encantos.

“Mi fuerza física me hace fuerte pero mi fuerza de voluntad indestructible 👊🏾💘”, se lee al pie de la imagen que se ha llenado de decenas de buenos comentarios y más de 12,800 ‘me gusta’.

“Felicidades por ese cuerpazo 😍❤️”, “Deliciosa mujer 😋😋” y “Hermoso pelo que cae sobre tan lindas caderas 🔥🔥”, son algunos de los halagos que le escribieron a la actriz y modelo.

Previamente, Maripily Rivera puso de cabeza a los usuarios de la famosa red social al presumir su bronceado cuerpo desde una playa de San Juan, Puerto Rico, enfundada con un microbikini color dorado que apenas cubre lo necesario. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

