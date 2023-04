Mauricio Umansky asegura que el fantasma de Michael Jackson lo ayudó a vender la mansión donde murió el Rey del Pop

El agente inmobiliario Mauricio Umansky sigue compartiendo a los medios su experiencia siendo el encargado de la venta de la mansión en Holmby Hills, Los Ángeles, donde Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009.

Recientemente Umansky, conocido también por ser esposo de Kyle Richards, dio una entrevista a ‘TMZ’ donde asegura que el fantasma de Michael Jackson lo ayudó a vender la propiedad. Esta misma historia la cuenta en el libro ‘The Dealmaker: How to Succeed in Business & Life Through Dedication, Determination & Disruption’, el cual fue publicado recientemente.

El agente inmobiliario dice esto porque una vez dejó la propiedad completamente cerrada y al regresar se encontró con una ventana abierta, casualmente era la ventana de la habitación donde falleció el Rey del Pop.

También cuenta que durante un recorrido a una posible compradora, un candelabro se rompió repentinamente y la visitante salió aterrorizada del lugar.

Todos los intentos por vender el lugar hicieron que Umansky decidiera rezar y pedirle al fantasma de Michael Jackson que lo ayudara con su propósito. Poco después de esto logró vender el lugar por $18.1 millones de dólares.

Nadie puede asegurar que el fallecido cantante ayudó al agente a vender el lugar, pero sí se debe decir que la propiedad tenía muchos atractivos: fue el último espacio donde Michael Jackson estuvo con vida y era una casa con muchos lujos.

Se debe recordar que la propiedad fue construida en 2002 y que tenía una casa principal de 17,171 pies cuadrados distribuidos en siete habitaciones, 14 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado, bar, cava de vinos, cuarto de degustación, sala de cine, gimnasio y otras comodidades.

Adicional a la casa principal hay un garaje para varios vehículos y una casa para huéspedes con todo lo necesario.

Al exterior el lugar también cuenta con extensas áreas verdes con terraza, piscina, área de spa, fuentes y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

