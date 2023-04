Diagnostican a hermana de Martha Higareda con artritis reumatoide

Pese a que se encuentra en uno de sus mejores momentos en cuanto a lo profesional, la actriz Martha Higareda revela que en el terreno personal está atravesando una situación muy complicada por un problema de salud en su familia, sobre el cual no quiso dar mayor explicación.

En entrevista para “Venga La Alegría”, la actriz reveló que su hermana Miriam, quien es mejor conocida como Miri, fue recientemente diagnosticada con artritis reumatoide, la cual poco a poco irá debilitando sus músculos y huesos.

“Es durísimo, no quiero hablar mucho al respecto porque es algo que a las dos nos pone tristes y a ella en una situación muy vulnerable. No me corresponde a mí comentar del tema y a mi hermana le gusta mantener la discreción, pero claro que mi corazón está con ella y con todas las personas que tienen esta enfermedad”, aseveró la reconocida actriz mexicana Martha Higareda.

Hace unos días, con motivo del cumpleaños número 38 de Miri, la actriz le escribió un emotivo mensaje en redes sociales para destacar todas sus cualidades y agradecerle por ser su cómplice y compañera de vida. Todos saben en el mundo del espectáculo lo unidas que son y por esta razón entienden que Higareda esté tan afectada por la noticia.

Martha Higareda y su novio desmienten separación

Luego de que la semana pasada se rumoreara que Martha Higareda y Lewis Howes se habían separado a raíz de un mensaje que él publicó en redes sociales, ahora ambos se muestran más unidos que nunca.

El empresario compartió una serie de fotografías en las que se muestra junto a la actriz en varias poses cariñosas y la acompañó con un tierno mensaje en el que deja ver que no les afecta en lo más mínimo lo que se invente de ellos.

“Agradecido por la paz, la diversión y el amor con Martha y por todas las aventuras que estamos creando”, escribió Lewis. Por su parte, Martha le respondió “Es una hermosa aventura, amor. Amo cómo crecemos y expandimos nuestra alegría y nuestra paz”.

En el mensaje que desató las especulaciones de la ruptura, el emprendedor señaló que había comprobado que el amor no era lo único que se necesitaba para conformar una buena relación de pareja.

