Lenny Tavárez llevará ‘Medallo’ a los Latin AMAs 2023, y en exclusiva nos cuenta cómo logró ser millonario haciendo música

Lenny Tavárez está nominado a dos Latin AMAs 2023, ‘Colaboración del Año’ y ‘Mejor Colaboración’… Y este jueves cantará en la alfombra de los premios que podrás ver por Univision, Galavisión y UniMás, junto a Justin Quiles y Blessd ‘Medallo’.

Pero antes hablamos con el cantante, quien llegará a los premios arriba del nuevo Prius de Toyota, de su éxito y nos revela cómo logró ser millonario tan joven haciendo lo que más ama: música.

-Vas a tener una participación 360 en los Latin AMAs: el musical de la alfombra, nominación y hasta entras con un Toyota…

Lenny Tavárez: Bendecido, agradecido con todo lo que me ha tocado vivir aquí en los LAMAs, estoy aquí siendo parte de una activación de Toyota con los premios, así que voy a estar entrando en el nuevo Prius, que me toca enseñárselo a toda mi gente latina, y al mundo entero se los voy a mostrar, así que contento de esta participación.

-Esta nueva era de los Latin AMAs en Univision comienza contigo y tu ‘Medallo’ ¿mucha responsabilidad?

Lenny Tavárez: Es difícil, me toca abrir la energía del show, exponerla ahí, así que nos toca ponerle la salecita a la energía de cómo van a empezar los LAMAs junto con Quiles y con Blessd que voy a estar presentando ‘Medallo’ con ellos, y agradecido con el público… Yo lo que quiero es que gente se lo vacile, se lo disfrute, se levanten de la casa, y cuando escuchen ‘Medallo’ la canten con nosotros, y no tengo dudas de que eso es lo que va a pasar.

-Cuando comenzó el desarrollo de hacer ‘Medallón’, ¿te imaginaste que iba a llegar a dónde estás llegando?

Lenny Tavárez: Yo no creo que casi nadie, bueno no te voy a decir casi nadie, pero muchas veces hacemos música y no pensamos exactamente hasta dónde va a llegar, sabemos que es un buen tema, sabemos que nos gusta, sabemos que nos encanta el ritmo, que quizá nos gusta más que temas anteriores que hemos sacado, pero la conexión con el público, y que llegue a los Latin American Music Awards, y que sea nominado, eso ya no lo podemos predecir, por eso nos vinimos en este momento con mucho entusiasmo, con mucha emoción, trabajamos para que lleguen momentos como este.

-Recién en la conferencia que estábamos viendo, hablaban de que la música latina ha alcanzado el billón de dólares, suena enorme, ¿te ha tocado algo de eso?

Lenny Tavárez: Hay que quitarle la ‘b’ por la ‘m’, si le quitamos la ‘b’ por la ‘m’ pues sí, pero me encanta el mundo de la música, un mundo muy incierto, es un mundo en donde se arriesga mucho también, puedes ganar pero puedes perder bastante, así que los que hemos podido capitalizar un poco de este negocio, sabemos que es un mundo que remunera muy bien cuando sabes capitalizar en el negocio. Para poder ser parte de ese billón, me ha tomado más de 10 años poder entender el negocio, poder prepararme, poder ser parte de composiciones no solamente general de lo que hago como artistas, sino compositor, marcas, y toma tiempo, toma tiempo el poder entender cómo ser parte de ese billón.

-Cuando sueñas el querer hacer lo que te gusta, es de mucho sacrificio y tienes que pelear mucho ¿llega ese momento que piensas que realmente vas a poder vivir, vas a poder ser millonario que hoy tienes?

Lenny Tavárez: Cuando comencé, básicamente sabía que otros lo habían hecho, y yo soy de la persona que pienso que nada es imposible y si otro ya lo hizo, es menos imposible todavía. Está al alcance de disciplina y trabajo, así que me dediqué a esta carrera sabiendo que iba a poder llegar, con paciencia, con dedicación, con disciplina, y hoy por hoy que vivo de lo que amo, que yo creo que es el logro más grande que he tenido. Ahora mismo en mi vida, poder pagar mis cuentas, pagar mis vacaciones, sostener a mi familia, haciendo exactamente lo que amo, yo creo que todo el mundo debería estar apuntando para poder vivir de lo que ama.

