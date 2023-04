Francisca estrena look en los Latin AMAs y los internautas estallan con múltiples opiniones

La noche de los Latin AMAs estuvo repleto de estrellas, pero sin dudas una de las personalidades que se robó las miradas de todas las personas en las redes sociales fue Francisca pues sorprendió con un nuevo look a pocos meses de haberse cortado su pelo y decidir llevarlo completamente al natural, sin alisados.

La dominicana apareció en la ceremonia de premiación, que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con rastas muy largas en el pelo y un vestido plateado con abertura en una de sus piernas.

Su cambio de look no pasó desapercibido para nadie y como siempre es de esperar en las redes sociales no faltaron los comentarios por esta nueva apariencia de la conductora de ‘Despierta América’.

Muchos de los internautas se alegraron de que Francisca explorara otros looks, otros la criticaron fuertemente por volver al pelo largo y muchos la defendieron y apoyaron señalando que este no es el pelo largo y lacio que ella llevaba antes: esto también es un homenaje a sus raíces y a lo que decidió ser tras cortarse el pelo. Estos son algunos de los mensajes con distintas opiniones que le dejaron a la dominicana:

“¿Y qué sucedió con el show de aceptarte como eres y mostrarte genuina?”, “Que bueno, se quitó el afro”, “Yo no entiendo tanto yunyun con el pelo y el pelo y ahora sale así. Quien la entiende, entonces la frustración le duró poco, digo yo”, “¿Yo me pregunto si ella no tiene derecho de cambiar de peinado, cuántas veces le de su voluntad? Se ve HERMOSA”, “Cuanta gente sin cultura, las trenzas son propias del pelo afro y rizo. Tienen un significado en la época de la esclavitud, pero no, no leen, solo saben llevar vidas” y “Te queda bello el pelo largo” son parte de los comentarios que ha recibido la conductora tras este radical cambio en su peinado.

Sigue leyendo: