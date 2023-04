¿Rumbo “Despierta América”?, Francisca dice que tiene algo pendiente con Adamari López

Desde que Mandy Fridmann confirmara que Adamari López quedaba fuera de “Hoy Día” y de Telemundo mucho se ha dicho sobre el futuro de la puertorriqueña. Muchos especulan que el paso más obvio es regresar a Univision, algunos están incluso asumiendo que existe la posibilidad de un nuevo proyecto, y es que los fans quieren volver a verla en la pantalla chica.

Las especulaciones van creciendo con el tiempo y ahora que saben que tanto Adamari como Francisca Lachapel coincidieron en La Casa Blanca, para celebrar el día de Pascua, se dice mucho más. La conductora de “Despierta América” no logró tomarse una fotografía junto a Adamari, pero su esposo Francesco le contó que sí logro verla en el evento. Por esta razón, según reportó la revista People en Español, Lachapel abiertamente dijo que esa fotografía con Adamari quedaba pendiente.

¿Qué dice el público?

Los fans de Adamari López y Francisca Lachapel están encantados con la posibilidad de ver juntas en la televisión a estos rostros tan queridos por el público hispano. “Adamari estaría bien donde quiera que ella quiera ir. Es talentosa, hermosa y tiene excelente experiencia, personalidad y carisma”, comentó un fan en el post de la revista People.

La audiencia matutina extraña a Adamari López en el horario de las mañanas, por eso muchos coinciden con el siguiente mensaje: “Despierta America es el mejor lugar para Ada. ❤️”, “Excelente mancuerna, ¡son muy divertidas las dos! Ojalá se la lleven a Despierta América!”.

Sea como sea y pase lo que pase nos queda claro que el público hispano espera que este receso sin Adamari López en la televisión pase pronto, sus fans la extrañan.

Vale agregar que recientemente llegó a nuestros oídos que la persona que reemplazará a la boricua en Hoy Día no es otro más que Juan Rivera, ex habitante de La Casa de los Famosos. Este rumor no ha sido confirmado aún y sólo el tiempo dirá que tanta veracidad hay en el mismo.

