Joana Sanz le propina un nuevo golpe a Dani Alves en pleno divorcio: Se besa con la modelo Sandra Tabarés

La modelo española y todavía esposa del futbolista Dani Alves, Joana Sanz, ha generado polémica a través de las redes sociales al demostrar que está disfrutando muy bien de la vida desde que le pidió el divorcio al jugador que se encuentra detenido en la prisión Brians II de Barcelona por presuntamente haber agredido sexualmente a una mujer de 23 años en una discoteca de la urbe europea.

Por medio de las historias de su cuenta en la red social Instagram, la expareja del antiguo jugador de los Pumas de la UNAM y del FC Barcelona compartió un video en el que aparece besándose con la modelo Sandra Tabarés; esto parece ser porque estaban celebrando el cumpleaños de su amiga.

“Feliz cumpleaños Sandra Tabarés. Te amo. Gracias por levantarme del suelo y llenarme de vitalidad de nuevo. Seguimos sumando momentos. En las duras y en las maduras“, escribió Sanz en su mensaje

Este hecho ocurrió en medio de una fiesta en una discoteca en la que se puede ver a ambas modelos bastante alegres y un poco pasadas de copas.

Recordemos que Sanz dijo que pondría en pausa el proceso de divorcio hasta que se determine si Dani Alves fue realmente culpable de los hechos que se le imputan,

“Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento… Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo y joder, sí, soy increíble”, dijo Joana Sanz en una carta dedicada a Alves.

