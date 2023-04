Prince Royce: “Dios me salvó la vida… todavía no sé qué fue lo que pasó”

Luego de que hace apenas unos días diera a conocer que fue internado en un hospital de Chile por una reacción alérgica, Prince Royce reapareció anoche en la alfombra roja de los Latin American Music Awards visiblemente recuperado, según reportó Mezcalent.

En un encuentro con los medios, el cantante confesó que desconoce qué fue lo que hizo que su cuerpo se intoxicara de una manera tan severa, pero de lo que sí está seguro es de que su fe hizo que su sanación fuera mucho más rápida de lo normal.

“Realmente Dios me salvó la vida. Para ser sincero todavía no sé a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Han sido varios días feos, pero finalmente ya me siento bien y pronto iré a casa para descansar como se debe“, dijo Prince Royce.

Para finalizar, el intérprete de “Darte Un Beso” aprovechó la oportunidad para darle las gracias a su público por todos los mensajes de cariño que le dejaron en redes sociales a raíz de su incidente y prometió que pronto volverá con nueva música.

Latin American Music Awards

La gala de anoche, según reportó EFE, se caracterizó por los homenajes que se rindieron a Pepe Aguilar, Carlos Vives, David Bisbal y Prince Royce, quienes tuvieron la oportunidad de cantar sus canciones más icónicas con sus compañeros del gremio.

La ceremonia también contó con actuaciones de Anuel AA, Emilia, Carin León, Manuel Turizo, Natti Natasha, Justin Quiles, Myke Towers y Ángela Aguilar, entre otros. Esta es la primera vez que los Latin AMAs se emiten en la cadena de televisión de Univisión, tras siete años habiendo sido transmitidos por Telemundo, y es la segunda edición que se hace desde Las Vegas.

