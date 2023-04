Clarissa Molina sedujo a sus seguidores con un sexy vestido con una abertura a la altura de su abdomen

La dominicana Clarissa Molina el pasado jueves volvió a dar un gran avance en su carrera profesional, y qué mejor manera de hacerlo que cumpliendo un sueño como lo fue conducir uno de los premios más destacados como los Latin American Music Awards 2023.

La presentadora a través de su cuenta en la red social de la camarita compartió parte de lo que fue uno de los looks, al tiempo que agradeció por el gran equipo de trabajo que lo hizo posible. Molina inició con su cabello suelto, pero, se lo terminaron recogiendo siendo así como se vio un poco más delicada y lució un vestido con aparentes detalles metálicos, mientras que a la altura de su abdomen tuvo una gran abertura que atrapó la mirada de más de uno.

“Como empezó el look y luego el que se vio al aire! @geraldstylist @claudiafashions me lo cambió en segundos antes de ir al aire! Son lo máximo! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼. Stylist by @claudiafashions. Dress by @emasavahl. Jewelry @laurengadams. M&H @geraldstylist. PR @marisabatella. Asistent stylist @yiyizuleta. Contents @jceballosproducer”, fueron las palabras que acompañaron la publicación realizada el pasado viernes.

“Bella, woow, amé cada uno de tus looks”, “Cuando quieran saber el significado de actitud busquen a Clarissa Molina”, “Bellísima! Clari deberías por favor pasar tu dieta o cuál fue el secreto para adelgazar tanto”, “Se ve bien pero no debe de perder más peso”, “Sin duda alguna, la más hermosa y elegante de la alfombra”, “Todos los vestidos me gustaron”, “La más hermosa de la noche y un excelente trabajo, felicidades”, “Clarissa eres bella, muy bella, esperaba ver tus vestidos son lindísimos”, “Qué bella”, “Bien pero qué bien bello”, “Es que te amo”, “Te tocó Dios, hermosa”, “Clarissa Molina eres una mujer de aspecto natural”, fueron algunas reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Latin AMAs: Clarissa Molina se roba las miradas con un atuendo rojo que presume sus curvas

· Clarissa Molina presentadora de Latin AMAs 2023, en exclusiva confiesa que el sueño lo cumple a base de preparación y trabajo

· Clarissa Molina con un top presume su cuerpo en los ensayos de los Latin AMAs junto a Natti Natasha