Madre de Dani Alves lanza un duro mensaje contra las “cobras venenosas” que estarían atacando al jugador

La situación que ha atravesado el futbolista brasileño, Dani Alves, desde que fue acusado por una mujer de presuntamente haberla agredido sexualmente en una discoteca de la ciudad de Barcelona ha sido bastante complicada.

El antiguo jugador del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM tiene varios meses detenido en la prisión Brian II de la ciudad española, su esposa le pidió el divorcio debido a que consideró que violó sus votos de matrimonio y además cuenta ya con muy pocas amistades y familiares que todavía lo apoyan.

Una de estas personas es su madre Lucia Alves, quien recientemente dedicó unas contundentes palabras a través de sus redes sociales que estuvieron dedicadas a todas aquellas personas que han dejado a un lado el cariño que le tenían al histórico lateral brasileño y que ahora lo juzgan sin siquiera haber sido declarado culpable por las autoridades.

“A veces nos preocupamos por el tamaño de un animal y el peligro está en las cobras, que son cautelosas y venenosas”, publicó Lucia a través de su cuenta en la red social Instagram; las palabras parecen estar destinadas a su esposa Joana Sanz y a la mujer responsable de haberlo acusado de agredirla sexualmente en el baño de la discoteca Sutton.

La madre de Dani Alves es una de las pocas personas, que junto a su hermano Ney y su amigo Bruno, constantemente mantienen comunicación con el futbolista y reiteran su inocencia de los cargos que se le imputan.

Recordemos que Dani Alves participó esta misma semana en su quinta declaración ante las autoridades españolas; en dichas palabras cambió nuevamente su alegato y reveló que sí conocía a la mujer que lo denunció y que sostuvo relaciones sexuales con ella. Sin embargo, reiteró que fueron consentidas por la mujer.

“Busca demostrar que la víctima no se ajustó a la verdad cuando explica que los momentos previos a acceder al baño sintió incomodidad y no tuvo más opción que entrar, porque no tenía escapatoria”, expuso en “El programa de Ana Rosa” su abogado, el venezolano Cristóbal Martell.

