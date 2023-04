Marc Anthony aclara si se está divorciando o no de Nadia Ferreira

El cantante Marc Anthony el pasado viernes compartió una foto en su perfil de Instagram, y es que sale muy bien acompañado de su esposa Nadia Ferreira, al tiempo que ambos están abrazados y disfrutando de un momento juntos, mientras que la descripción terminando llamando la atención de muchos.

Diversos medios de comunicación han estado reseñando la posible separación entre la paraguaya y el salsero que el pasado 28 de enero se casaron en una ceremonia realizada en Miami, donde además estuvieron grandes personalidades del mundo del entretenimiento como invitados.

Además, Ferreira está embarazada del intérprete de ‘Vivir mi vida’, y en su perfil ha estado compartiendo algunas fotos de su avanzado estado de gestación, aunque hasta la fecha no ha revelado ni el sexo, ni los meses que tiene para la fecha.

“Jajajajajaja jaja 😂 😂 😂 😂 😂”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en la red social de la camarita.

A través de Instagram, los usuarios se tomaron el tiempo para opinar sobre la más reciente publicación del exesposo de Jennifer López, mientras que varios destacaron que ha sido una buena estrategia para aquellos que han estado hablando de su relación sin conocer lo que realmente sucede entre ellos como esposos.

“Ahí tienen la respuesta a los que dicen que se están divorciando”, “Como callar a varios medios con una simple foto y un jaja”, “Yo cuando mi papá me cuenta un chiste y quiero plata”, “Cada quien vive su felicidad como se le antoje”, “Alguien me explica por qué varios medios están hablando de divorcio?”, “Aún no hay divorcio? Me parece súper que esperen por lo menos un año”, “Esa foto es vieja, ahí ella no está embarazada”, “Esta vez algo me dice que va a durar ese matrimonio, que así sea”, “Callando bocas a los medios de cuarta”, “Qué lindos momentos con la hija”, “¿Con su hija?”, “Permanecer juntos”, fueron algunas de las reacciones que se han registrado en el post.

