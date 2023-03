Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, posa en bikini con transparencias y le preguntan por su “pancita”

La modelo Nadia Ferreira se ha vuelto tendencia en las redes sociales desde el mes de enero cuando se comenzó a especular que su matrimonio con Marc Anthony se tenía que adelantar, debido a que presuntamente estaba en la dulce espera. Fue el pasado 14 de febrero cuando ambos dieron a conocer la noticia a través de las redes sociales, y es que compartieron una tierna foto donde los dos tocaban el vientre de la paraguaya.

El pasado viernes por la noche compartió una postal en la red social de la camarita donde se muestra de una manera bastante sexy tras posar con un traje de baño entero lleno de transparencias que le queda ceñido al cuerpo. Sin embargo, muchos vieron algo extraño tras ver que en la imagen no parece estar embarazada.

“La colección de primavera en Miami Swim Week de #BotanicalBeachBabes hecha con nylon regenerado ECONYL®️ y protagonizada por mí, ya está disponible en http://www.BotanicalBeachBabes.com Ph. @ag0nzphoto M&H. @jennydmakeup

Cabello. @marcoscarrasquillo

@elitemiami @emirocantillo”, fue el mensaje que acompañó la postal colgada en Instagram.

Los internautas se tomaron el tiempo para dedicarle unas palabras a la esposa del salsero y entre ellas destacó el hecho que se preguntaron qué era lo que había sucedido con su estado de gestación, debido a que en la foto no parece que estuviese esperando la llegada de su primer hijo. Además, una usuaria de la plataforma expresó que había conseguido un traje de baño que aparentemente podría ocultar sus libras de sobra.

“Pincharon su panza?”, “Y el bebé dónde está?”, “Hasta que encontré un traje de baño que me hará disimular la panza”, “Así de bien me escondieron a mí una vez”, “No estaba embarazada”, “Qué raro está tu rostro”, “Cómo ser perfecta en dos pasos”, “Cómo no gustarle a Marc Anthony”, “Espectacular”, “Una Diosa en mayúsculas”, “La importancia de una buena nutrición durante el embarazo”, “Nuestra reina siempre hermosa”, “Alimentate bien y toma todos las medicinas que te indique el médico”, “Guapísima reina”, “Totalmente transformada en una bella y futura mamá”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post de Instagram.

