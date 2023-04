Maribel Guardia regresa al teatro tras la muerte de Julián Figueroa: su público y compañeros la ovacionan

Maribel Guardia regresó al teatro a pocos días del fallecimiento de su hijo Julián Figueroa. La actriz costarricense se subió a las tablas a hacer lo que ama en medio del profundo dolor por la pérdida de su amado hijo.

Al finalizar la obra de teatro ‘Lagunilla, mi barrio’, Guardia fue fuertemente ovacionada por el público asistente y sus compañeros, quienes gritaban su nombre. Ella se cubrió la cara con emoción, como si estuviera llorando, y comenzó a saludar a todos antes de que el telón cayera y desapareciera de la vista del público.

En las redes sociales los internautas también le dejaron una ovación virtual, aplaudiendo que regresara al trabajo que por tanto tiempo la ha acompañado en medio de lo que está viviendo.

Fue el domingo 9 de abril cuando Julián Figueroa falleció a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Fue su misma madre Maribel Guardia la que compartió un comunicado confirmando la muerte del joven de 27 años y la causa que indicó el reporte forense.

Por ese duro momento Maribel Guardia pidió comprensión por la situación. Asimismo, luego ella quiso hacer su primera aparición pública y dar más detalles sobre el fallecimiento de su hijo.

“No aterrizaba ayer todavía, pero hoy que llegaron las flores de verdad que la casa está tan linda, llena de flores, de buena energía, de tanto cariño de la gente que yo no me lo esperaba… Lo agradezco y les pido a todos los que nos están viendo que recen mucho por mi hijo, y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor. Y le pido a Dios que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie. Que Dios los bendiga y los guarde en la palma de su mano”, dijo Maribel Guardia en compañía de su nuera, Ime Garza.

Sigue leyendo: