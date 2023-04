Robert Alvarado se muestra emocionado por el gran momento de Chivas de Guadalajara: “Quiero ser campeón aquí”

El mediocampista de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Roberto Alvarado, envió recientemente un mensaje que dejó bastante ilusionada a la afición del Rebaño Sagrado al dejar abierta la posibilidad de quedar campeones del torneo Clausura 2023 de la Liga MX y así ponerle fin a la sequía de títulos que han sufrido en las últimas temporadas.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista con el periodista de TUDN, Erick López, a quien le aseguró que desea convertirse en campeón con las Chivas a como dé lugar; estas palabras surgen luego de la magnífica temporada regular que ha tenido el equipo bajo la dirección de Veljko Paunovic.

“Obviamente que me ilusiona bastante, me ilusiona mucho. Quiero ser campeón aquí en Chivas, quiero dar siempre lo mejor y con todos estos jugadores que te nombro, pues es que mejor poder jugar en este equipo, con todos estos jugadores, con toda esta afición que tenemos y sí, me ilusiona bastante”, expresó.

“Obviamente uno trabaja para eso, para estar en los primeros lugares, para tener al equipo en la exigencia más alta y si bien son 28 puntos muy buenos que en torneos anteriores no habíamos podido sacar, hoy creo que la realidad es que estamos trabajando muy bien”, agregó Alvarado.

Mensaje a Cruz Azul

A pesar de haber formado parte de la Máquina de Cruz Azul, el mediocampista no mostró ningún remordimiento al asegurar que jugarán lo mejor posible para sumar tres valiosos puntos que certifiquen su clasificación directa a la Liguilla del torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

“Yo creo que toda la gente sabe que yo le tengo mucho cariño a Cruz Azul por lo que viví ahí y ahora nos toca de rivales y yo estoy en Chivas y quiero ganarle al que sea. Hoy quiero ganarle al que sea, si bien por lo que pasé siento cariño, pero la realidad es que le quiero ganar a Cruz Azul”, concluyó.

Actualmente las Chivas de Guadalajara se ubican en la cuarta posición de la tabla de clasificación con un total de 28 puntos (misma cantidad que poseen los Diablos Rojos de Toluca), por lo que necesitarían una victoria para asegurar este puesto en el campeonato.

