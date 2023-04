Xavi Hernández: “Por más memes que me hagan, el sol nos molesta”

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, hizo frente a la prensa respecto a las consultas sobre sus comentarios de la semana pasada tras el empate ante el Getafe cuando se quejó por jugar bajo el sol y por las condiciones del césped.

“A mí se me critica por todo, o sea, no me molesta nada, sé dónde estoy. A partir de ahí, ¿qué quieres saber, si me molesta el sol?, sí, no voy a cambiar de opinión. Por más memes que me hagan, el sol nos molesta, el campo seco no nos beneficia ni a nosotros ni al espectáculo, ni al Getafe”, respondió el entrenador culé a un periodista.

“La pregunta es para Quique (Sánchez Flores), no para mí, ¿por qué no regó el campo y por qué estaba más alto de lo habitual?, dijo Xavi antes de dejar claro que no va a parar de señalar dichos factores hasta conseguir que se cree una norma que indique la altura de la superficie del terreno de juego.

🎾 En el tenis, si llueve, no se juega.



🏀 En el baloncesto, si está mojado, se saca la mopa.



⚽️ ¿Y en el fútbol? Xavi tiene la respuesta: pic.twitter.com/8JmUttjV6X — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 22, 2023

“En cada deporte hay una norma por la superficie, ¿por qué en el fútbol no?, no me tengo que callar. Desde mi posición creo que tenemos que insistir en esto. En el golf si el césped no está bien, no se juega, en el tenis si llueve se para el juego y si está mojado cuando tira Lebron James, se pasa la mopa”, dijo Hernández.

El FC Barcelona se medirá este domingo al Atlético de Madrid por la jornada 30 de La Liga Santander.

