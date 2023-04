Desvelada la marca que hizo publicidad con mensajes descalificativos a Antoine Griezmann

El pasado viernes 21 de abril diversas áreas de Madrid y Barcelona amanecieron con carteles y lonas que tenían escritos diversos mensajes descalificativos hacia el delantero francés Antoine Griezmann. Rápidamente las fotografías fueron difundidas y el hecho se convirtió en tendencia nacional en España.

Mensajes como “Griezmann es malo como un dolor de muelas” y “Qué le pasa a Griezmann, ni goles, ni remates a puerta ni asistencias” ,se dejaron ver hasta en las estaciones del Metro de Barcelona, acompañados de la frase ‘Move Forward’.

Madrid ha amanecido con algunas facturas que pasar a los detractores de Antoine Griezmann pic.twitter.com/wYrlAAV413 — Pascual Ruiz Arnal (@pascualruizar) April 21, 2023

Finalmente, este domingo se pudo conocer que todo se trató de una campaña publicitaria de la marca de ropa Mango Man, misma que decidió plantear algo distinto a través de la frase ‘Move Forward’, basada en la superación personal.

Después de las caídas, siempre me he vuelto a levantar, lo he vuelto a intentar y he tenido la determinación de mirar hacia delante y perseguir mi próximo objetivo”, fueron las palabras de Griezmann.

Cabe recordar que luego de ganar la Copa del Mundo en 2018, Griezmann se hizo jugador del FC Barcelona, proveniente del Atlético de Madrid. Sin embargo, no tuvo el rendimiento esperado en el equipo culé.

Dos años después, Griezmann regresó al Atlético de Madrid atravesando por un duro inicio visto que la afición colchonera no le perdonaba el hecho de haberse ido a un equipo rival. A pesar de ello, el delantero ha hecho lo posible por superarse a sí mismo y a costa de su esfuerzo ha conseguido ganarse el cariño de la afición.

Actualmente el futbolista de 32 años es una pieza fundamental del Atlético de Madrid. En la actual temporada ha jugado en las 29 jornadas de La Liga Santander, dejando una marca de 11 goles y 8 asistencias.

