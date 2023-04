El Manchester City va por el triplete: se clasificó a la final de la FA Cup tras vencer 3-0 al Sheffield United

El Manchester City de Pep Guardiola sigue más vivo que nunca en las tres grandes competiciones de la temporada y lo ha demostrado este sábado en Wembley tras derrotar al Sheffield United en las semifinales de la FA Cup con marcador 3-0 gracias a un hat-trick de Riyad Mahrez.

Las esperanzas del City la conquista de la Premier League se reavivaron el viernes cuando el Arsenal que es puntero, empató con el Southampton 3-3 y llegó a los 75 puntos. Los Ciudadanos son segundos pero con dos partidos menos, por lo que depende de sí mismo para ganar el torneo local.

La tercera competición que persigue el combinado de Erling Haaland es la UEFA Champions League, la cual el equipo nunca ha logrado ganar en su historia. Pero antes de ver a un equipo italiano en la final tendrá de derrotar el Real Madrid, su verdugo en la campaña anterior.

Por lo pronto el equipo se dedicará a celebrar su pase a la final de la FA Cup, donde podría medirse ante el Manchester United o el Brighton, equipos que conforman la otra semifinal.

Así fue el partido contra el Sheffield

Durante la primera parte el City estuvo tratando de imponer su juego ante un Sheffield que lo intentó desde sus posibilidades. Parecía que el duelo se iba empatado al descanso pero en el 43′ Riyad Mahrez consiguió el primero de su equipo por medio de un empate.

Luego, en los minutos 61′ y 66′ el mismo Mahrez se llevó el equipo a los hombros y definió las acciones con un triplete para dejar el marcador 3-0. What a run 😳@Mahrez22 with an incredible solo goal!#EmiratesFACup pic.twitter.com/u4jIRAlGYc— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 22, 2023 Hat-trick hero 🎩@Mahrez22 scores the first FA Cup semi-final treble since 1958 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/uQmIBRV9jJ— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 22, 2023

