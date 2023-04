Sigue Inmaculado: Gervonta Davis hizo valer su poder y noqueó a Ryan García con salvaje golpe al hígado [Video]

El boxeador inmaculado Gervonta Davis hizo valer su récord de 28-0 este sábado y con un golpe fulminante al hígado logró amarrar la victoria por nocáut ante su similar Ryan García en el combate desarrollado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La pelea comenzó emocionante y pareja luego que en el primer round intercambiaran golpes demostrando que la pelea no era de mero trámite y que ambos iban por la victoria.

La delantera la ha podido tomar rápidamente Davis luego que en el tercer asalto impactara en la humanidad y lanzara a García a la lona; aunque sintió el golpe, García terminó por ponerse de pie y continuar con la acción.

Aunque parecía que García podía tener problemas luego de la caída lo cierto es que tomó la decisión de irse sobre Davis y golpeó con mayor efectividad en el quinto y sexto round, también en búsqueda del KO.

El cansancio parecía hacer meollo en los boxeadores pero Davis pretendía mantener su récord inmaculado y en el séptimo round se puso de manifiesto el poder de Tank para decretar el punto y final.

Durante un intercambio de golpes, García bajó la guardia para intentar conectar y su descuido lo pagó caro al recibir un impacto de zurda al hígado que le hizo hincar la rodilla y renunciar al combate. The face of boxing @Gervontaa stops Garcia in round 7 with a VICIOUS body shot 😱 #DavisGarcia pic.twitter.com/8MRrWvBOOQ— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) April 23, 2023

De esta manera Gervonta consigue su victoria número 29 y hasta la fecha se mantiene sin derrotas, de las cuales 27 las ha conseguido por la vía rápida del KO.

