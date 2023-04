Zuleyka Rivera acalora Instagram posando topless

Zuleyka Rivera compartió una serie de tres imágenes que han acalorado a la mayoría de los 2.2 millones de seguidores que la siguen en su cuenta oficial de Instagram.

Hace unas horas, la ex Miss Universo puertorriqueña aprovechó para subir unas fotografías en las que aparece desde un hotel de Las Vegas, posando topless para la cámara y mostrando de manera sensual esos curvilíneos encantos que mantiene en perfecta forma a sus 35 años.

Como estrategia, la actriz y presentadora buscó las poses perfectas en las que su larga cabellera tapara de forma ‘casual’ sus pechos y así poder evitar ser censurada en por la famosa red social.

“Eres la ficha del tranque mi querido @juansousaofficial el principio y el final! No solo gracias por siempre regalarme tu arte, también por dejarme un espacio en tu corazón 🫶🏽 TE ADORO 🥰”, escribió para agradecer a su maquillista y peinador Juan Sousa.

Cabe señalar que apenas unos días atrás, durante los premios Latin American Music Awards, Zuleyka Rivera acaparó reflectores al aparecer enfundada con un ajustado vestido de pedrería y transparencias que utilizó sin sostén y dejó a la vista su diminuta ropa interior color nude. View this post on Instagram A post shared by ZuleykaLovers (@zuleykalovers)

