El lobo solitario y la mariposa: Madison y Pepe, los “Pepison” de LCDLF 3, se unen rumbo a la final

La telenovela que el público creó, de La Casa de los Famosos 3, está a punto de llegar a su gran final. Pepe Gámez y Madison Anderson protagonizaron la “perfecta historia de amor” que los fans tuvieron en la televisión a través de las pantallas de Telemundo.

¿Por qué decimos, la historia perfecta? Sencillamente porque la amistad de Madison y Pepe tiene todos los ingredientes que el público quiere ver y proyectar en ellos. “La mariposa y el lobo solitario” son como una buena pizza armada por los fans, de ahí la perfección. El 24/7 ruge cuando las cámaras sacan de escena a Madison y a Pepe. Todos quieren ver cada detalle de sus conversaciones y ser testigos de todas sus risas y carcajadas.

El público espera seguirlos viendo en la televisión y ya muchos están haciendo presión en redes pidiendo una historia de amor protagonizada por los “Pepison”. La popularidad que han obtenido estos famosos indica de alguna manera lo mucho que el público disfruta de una buena historia rosa y aunque muchos quisieran verlos besándose, ya saben y asumen que esto no pasará. Sin embargo, aún así, mantienen la ilusión de que entre ellos dos hay amor.

Los fans se han encargado de ponerle música a los momentos más importantes de este par de amigos, que en el imaginario del público ya son amantes, están a punto de casarse y con hijos en camino.

Pero también Pepe y Madison nos han dado una que otra canción con la que han incrementado las especulaciones de los fans. La primera y más importante hasta ahora, “Dime” de Jencarlos Canela, porque el mismo Pepe le pidió a Madison que se aprendiera la canción. Luego están todas aquellas que ellos mismos han cantado en determinado momento, sin qué ni para qué.

Aquí el listado de canciones -una parte- que podría figurar como la banda sonora de esta “historia de amor” que el público creó, con un poquito de ayuda de Madison y Pepe, sin querer: “Dreaming Of You”, “Secreto de Amor”, “Hay otra en tu lugar”, “Si tú eres mi hombre y yo tu mujer” y desde luego “Dime”. Mención especial al tema “I See the Light” de la cinta “Tangled”, historia de Disney de Rapunzel y Flynn Rider.

Muchos esperan que Pepe vea las señales. “Mariposa de Barrio” es uno de los trabajos más significativos para él como actor. Y la mariposa de esta temporada no ha sido otra más que Madison Anderson, quien incluso tiene como joyería predilecta las mariposas.

La Casa de los Famosos, una producción de Endemol Shine Boomdog para Telemundo, unadivisión de Banijay, está bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo, junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo y Pablo Alonso como showrunner.

Sigue Leyendo más de Leyendo más de La Casa de los Famosos aquí:

· Así las votaciones finales de La Casa de los Famosos 3: ¿Quién ganará, Pepe, Madison, Paty, Yamy o José?

· La Casa de los Famosos 3: Jorge Bernal opina sobre Aleida Núñez y dice que él nunca, nunca, le creyó

· La Casa de los Famosos 3: Raúl García revela por qué salió del famoso reality de Telemundo