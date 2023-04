Comenzó selección de jurado para juicio por pena de muerte tras tiroteo masivo en sinagoga de Pittsburgh en 2018

Se espera que este lunes inicie la selección del jurado para el juicio federal de pena de muerte para Robert Bowers, acusado de disparar y matar a 11 feligreses en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh, Pensilvania.

Bowers está acusado de irrumpir en la sinagoga el 27 de octubre de 2018 y matar a 11 personas, incluida una anciana de 97 años, siendo el ataque antisemita más mortífero de la historia de Estados Unidos.

Según las autoridades, Bowers hizo publicaciones en la plataforma Gab, y en julio de 2018 nuevamente publicó fotos de naturaleza antisemitas.

“Los judíos son hijos de Satán (Juan 8:44)… el señor Jesuscristo vendrá en carne propia”, decía la descripción del perfil de Bowers en la red social.

Aunque la red social borró la cuenta de Bowers, otros usuarios y medios de comunicación obtuvieron pantallazos de sus mensajes, donde se incluyeron fotografías de sus armas y el último mensaje antes de iniciar el mortal tiroteo.

“No puedo sentarme y ver cómo matan a mi gente… púdrete con tu visión, voy a entrar”, manifestó Bowers.

Luego de ser arrestado, Bowers le confesó a los investigadores que quería matar a judíos, de acuerdo con una denuncia penal.

Entre los cargos que enfrenta Bowers se encuentran 11 de crímenes de odio con resultado en muerte, de los cuales se declaró no culpable.

Los nombres de algunas de las víctimas son mostrados en un monumento el 28 de octubre de 2018 afuera de la sinagoga Tree of Life tras el fatal tiroteo en el que 11 personas murieron. (Foto: Brendan Smialowski /AFP vía Getty Images)

Sin embargo, afirmó que estaba dispuesto a declararse culpable si era sentenciado a cadena perpetua, pero los fiscales federales, que buscan la pena de muerte, no aceptaron el trato, informó The Associated Press.

Entretanto, los abogados de Bowers afirmaron que el acusado tiene esquizofrenia, deficiencias cerebrales estructurales y funcionales, según el medio anteriormente citado.

Los incidentes antisemitas en Estados Unidos han alcanzado un máximo histórico en 2022, de acuerdo con un informe de la Liga Antidifamación, opuesto al odio y los prejuicios, que contó 3,697 incidentes antisemitas el año pasado, año con más incidentes desde que la liga comenzó a registrar este tipo de incidentes en 1979.

Con información de ABC News

