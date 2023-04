¿Georgina Rodríguez en problemas? Cristiano Ronaldo habría vendido un Porsche a la mitad de precio para conseguir el número de una cantante

El futbolista portugués y actual estrella del Al-Nassr de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo, ha sido conocido por las bellas novias que ha tenido a lo largo de los años y recientemente se reveló que llegó a realizar unos actos bastante sorprendentes para poder conseguir el número de una cantante que ni siquiera fue su pareja.

Luego de terminar su relación con la modelo rusa Irina Shayk, con quien estuvo por cinco años, Ronaldo atravesó un complicado momento en el que no lograba recuperar su vida sentimental antes de conocer a Georgina Rodríguez por la que pasó a estar enamorado de la cantante Kimberly Wyatt, según la información suministrada por el diario The Sun.

Wyatt es una conocida cantante del grupo Pussycat Dolls y la conoció mientras veía un programa de televisión, momento desde el que empezó a hacer todo lo posible para ponerse en contacto con ella y poder conocerla.

Tal fue la pasión del ariete portugués que incluso llegó a vender uno de los vehículos más importantes de su lujosa colección de carros a mitad de precio para poder hacerse con el número de teléfono de la cantante para poder llamarla y coordinar un encuentro entre ambos. La información la dio a conocer Rod Thornley, quien en aquel momento se desempeñaba como masajista del Manchester United y curiosamente tenía el nombre de Wyatt.

Estas declaraciones las realizó el masajista durante su participación en el podcast ‘Undr The Cosh’, donde detalló que llegó a un acuerdo con Cristiano Ronaldo para venderle su Porsche de carrera por $75,000 dólares (a mitad de precio) para que éste le entregara el número de la cantante. Aseguró que esta transacción se realizó en el año 2009.

“Estamos en marzo/abril y se va al Real Madrid. Todos sabemos que se va a final de temporada. Así que él me dice mientras está viendo X Factor: ‘¿Quién es esta chica?’. Era Kimberly Wyatt de Pussycat Dolls. Él dice: ‘¿Puedes darme su número?’”, expresó.

“Así que me quedo pensando: ¿qué me llevo yo de esto? Estoy consiguiendo los números de las chicas de todas partes y no obtengo nada de esto’. Y Ronaldo dijo: ‘¿Te gusta mi coche?’. Tenía un Porsche Carrera descapotable”, cuenta. “Me dijo: ‘Cuando me vaya al Real Madrid, te lo vendo a mitad de precio’. Tardé como diez minutos en conseguir su número”, explicó.

“Efectivamente, llega el final de la temporada y le digo: ‘¿Recuerdas nuestro trato?’. Le di 30 de los grandes por un coche de 60 de los grandes. ¡Al día siguiente lo vendí por 60 de los grandes!”, agrega alardeando de su gran trato. “Literalmente lo tuve por una noche. Fui a su casa, lo recogí, le hice la transferencia, lo vendí por 60,000 libras ($75,000 dólares) al día siguiente y tuve unas vacaciones geniales en las Maldivas ese verano”, concluyó el masajista.

Sigue leyendo:

–Jugador de fútbol más longevo del mundo sigue rompiendo su récord y debutó en su nuevo equipo a los 56 años

–Jugador de los Pumas de la UNAM fue amenazado por presuntamente apoyar a las Águilas del América

–Santiago Giménez iguala récord de Chicharito Hernández como máximo goleador mexicano en su debut en Europa