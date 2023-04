La Casa de los Famosos 3: ¿Por qué Ivonne Montero no entregó el premio a Madison Anderson?

Madison Anderson es la ganadora de La Casa de los Famosos 3. Muchos esperaban entonces que Ivonne Montero estuviese presente como ganadora de la segunda temporada para entregar así el maletín de los $200,000 dólares. Recordemos que cuando la mexicana ganó fue Alicia Machado quien estuvo ahí para entregar el premio a su nueva ganadora.

¿La pregunta entonces es, porqué no estuvo ahí Ivonne Montero? Tomando en cuenta que la ganadora de la segunda temporada siempre le brindó su apoyo a Madison, para muchos fue una real sorpresa no verla en la gran final de esta tercera edición. Sin embargo, la mexicana no pudo estar ahí porque, “gracias a Dios”, como ella bien señala, actualmente tiene mucho trabajo y por esta razón no pudo asistir a la gala final.

Mediante Instagram Ivonne felició a la boricua y le reitero su cariño y admiración, ya que en efecto ella fue una de las celebridades que pidió apoyo para Madison Anderson en esta tercera edición de La Casa de los Famosos 3.

Diversos medios han recogido el mensaje de Ivonne hacía Madison en el ésta le dice: “Madison hermosa qué alegría, de verdad no sabes el gusto enorme que me da que hayas terminado este gran proyecto y culminado con el gran triunfo de La casa de los famosos tercera temporada”. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

“Te lo merecías”, le dice Ivonne. “Fue un honor para mí ser parte también de todas esas personas a las que les robaste el corazón”. Recordemos que por Madison se unieron muchos famosos como Luis Fonsi, Ozuna, Olga Tañón, Zuleyka Rivera, Toni Costa, Osvaldo Ríos, Juan Rivera, entre otros.

“Hiciste un gran juego, me identifico en muchas cosas contigo, por eso estaba yo de tu lado y esperaba este triunfo para ti. Estuve apoyándote por ahí en distintas ocasiones, así que nuevamente te super-felicito”, destacó Montero, según reportó la revista People en Español.

La Casa de los Famosos, una producción de Endemol Shine Boomdog para Telemundo, unadivisión de Banijay, está bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo, junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo y Pablo Alonso como showrunner.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 3 aquí:

· La Casa de los Famosos 3: ellos quedaron en tercero, cuatro y quinto lugar por votos

· El público reacciona a la victoria de Madison Anderson en ‘La Casa de los Famosos’

· Pepe Gámez está feliz y agradecido por su tercer lugar en ‘La Casa de los Famosos’