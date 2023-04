Lis Vega posa sensual desde el jacuzzi usando un bikini de hilos

Lis Vega volvió a elevar la temperatura en su cuenta de Instagram con una serie de postales de alto impacto en las que muestra a detalle algunos de sus tatuajes y esas curvas de alto impacto que mantiene a sus 45 años.

En esta oportunidad, la cubana generó revuelo a través de cinco fotografías en las que aparece posando en un jacuzzi, utilizando un sensual bikini estampado color vino tinto tipo hilo dental que solo cubre lo más íntimo de su anatomía.

“Mírame bien, aquí no vive la mala energía, solo una mujer que sabe dónde, cómo y cuándo vibrar alto porque de donde vengo, todo se hace desde el amor propio”, es el mensaje que la actriz y cantante puso al pie de la publicación que ha conseguido más de 6,500 likes y casi 250 comentarios.

“La mujer más hermosa y sensual”, “Luces espectacular, muñeca” y “Tremendo bombón rico y delicioso”, son algunos de los elogios que le mandaron a Lis.

Lis Vega es una de las famosas que sabe perfectamente cómo llamar la atención en redes sociales. Previamente la también vedette sorprendió a sus seguidores mostrando sus voluptuosos atributos en sugerentes poses que realizó a la cámara, enfundada con un atrevido trikini color blanco. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 (@lisvegaoficial)

