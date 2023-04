Madison Anderson vivió un icónico momento al ser coronada por Osmel Sousa tras ser la ganadora de ‘LCDLF3’

El pasado lunes 24 de abril la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos‘ llegó a su fin, momento que se convirtió en crucial no solamente para los participantes, también para la audiencia que se mantuvo atenta a los pormenores. José Rodríguez quedó como el quinto finalista, ‘La Materialista’ de cuarta, Pepe Gámez de tercero, Paty Navidad de segunda y Madison Anderson fue la gran triunfadora de la noche.

A su vez, Anderson estuvo en shock y no terminaba de procesar que había sido la ganadora de $200,000 dólares. Posteriormente, el equipo de producción la preparó para que ella se dirigiera al estudio para hacerle entrega del maletín, aunque uno de los momentos más llamativos fue cuando Osmel Sousa la felicitó y la coronó.

“¡Un momento demasiado icónico en el que #OsmelSousa corona a #MadisonAnderson!”, fue parte del mensaje que acompañó el audiovisual.

El programa ‘Hoy Día’ anunció que este martes compartirán con ella en el estudio, así como también revelarán momentos exclusivos que se vivieron la noche del lunes y que no fueron transmitidos.

A su vez, los internautas se tomaron el tiempo para opinar por este nuevo triunfo y pues para muchos resultó ser justo, mientras que para otros terminó siendo todo lo contrario, debido a que la audiencia tenía a sus favoritos y pensaron que el ganador tuvo que haber sido otra destacada personalidad del mundo del entretenimiento.

“Ganó la que tenía que ganar, Madison”, “Ni por estadística ganaba Madison! que relajo”, “Siempre siempre le dijo a Osmel que lo quería mucho”, “Qué se mira que Osmel le tiene cariño sincero”, “Qué mejor que este coronamiento. Es una corona que no viene de jueces, viene del amor real”, “Ella no ganó por el público, ganó por algunos poderes”, “Si los mexicanos se respetan no vieran más Telemundo”, “Madi ganadora”, “Gana la mejor y la más sincera”, “Madison parece muñequita de Osmel”, “Es que este reality se convirtió en un concurso de belleza”, “No vuelvo a ver esto jamás”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

