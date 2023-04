Maripily Rivera le brinda todo su apoyo a Madison Anderson en La Casa de los Famosos 3

“Tenemos que votar, mis amores, sin parar, para que gane. Está en la gran final y necesita el apoyo masivo…” dice Maripily Rivera. Quien se une a “La Resistencia”. La celebridad es una de las famosas que desde su palestra apoya a Madison Anderson en La Casa de los Famosos 3. Para ella, los valores, la humildad y la alegría con la que Anderson se ha movido en la casa la hacen merecedora no sólo de estar entre los cinco finalistas, sino de competer por llevarse el maletín con los $200,000 dólares.

Como Maripily muchos otros famosos están dándole todos sus votos a Madison Anderson. En las galas tanto comentaristas -expertos- como ex habitantes están por la labor de hacer campaña a favor de Madison, la mujer más nominada de la temporada y quien más veces ha entrado al SUM sin encontrar salvación.

La boricua en una conversación amistosa con José Rodríguez tratando de subirle los ánimos le recordó a este que su paso por la casa había sido bendecido, ya que aún cuando fue el habitante más nominado, fue también quien más pruebas del líder ganó y quien más salvaciones encontró dentro del reality. Madison añadió, “lo triste es que aún cuando en muchas ocasiones el líder fue mi amigo, éste nunca me salvó”.

Por la fuerza con la que entró una y otra vez al SUM, la alegría y la humildad con la que regresó siempre a la casa, para doblar rodillas y agradecerle siempre a Dios, famosos y fans son fieles en sus votaciones masivas a Madison Anderson.

Al día de hoy muchos recuerdan la reacción de Madison en el día de la última nominación en vías a la final. La boricua estaba lista para escuchar su nombre como una más de las nominadas. Ni por asomo esperó que sus compañeros la salvarían de este proceso. View this post on Instagram A post shared by Madis🐆n (@madisonandersonberrios)

