Thalía dedica a su fallecido padre la conferencia que dio en la Universidad de Harvard 

Thalía demostró una vez más que no existen barreras para ella y compartió en su cuenta de Instagram que fue a la Universidad de Harvard a impartir una conferencia sobre negocios y marketing digital.

“Mi padre murió cuando yo tenía seis años, recuerdo muy poco de él, pero de lo que sí me acuerdo es haber pasado horas en su laboratorio hablando de biología. Él me decía: “Algún día serás una gran bióloga muy famosa, e irás a Harvard a estudiar”, escribió al pie de una serie de imágenes.

“Y bueno, no soy bióloga, pero sí soy famosa y fui a Harvard como empresaria. ¡Te lo dedico papá!

Que honor haber sido invitada como Keynote Speaker en la conferencia “Latam Business Conference 2023” de @harvardhbs @mitsloan. Poder compartir mi experiencia, mi trayectoria y charlar con grandes mentes sobre mis negocios, me llena de orgullo y felicidad.Thank you Harvard! Till next time. ✨ #Harvard #ThaliaEnHarvard “, agregó.

La cantante y actriz acudió a la conferencia “Latam Business Conference 2023”, en la que contó su experiencia en el mundo del entretenimiento, su trayectoria y sus negocios que tiene a partir de su fama.

Thalía ha creado más de 5 empresas en los últimos años, vende lentes, ropa, artículos para el hogar y perfumería.

La actriz protagonizará la docuserie ‘Mixtape: El Soundtrack de Mi Vida’, donde contará cómo bandas como La Maldita Vecindad, Nacha Pop y Enanitos Verdes influyeron en su vida.

