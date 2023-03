Thalía se va en contra de quienes la tildan de “inmadura” y “ridícula”

La cantante Thalía de manera constante comparte contenido en la red social de la camarita con sus más de 20 millones de seguidores con los que cuenta en la plataforma. A su vez, muchos de ellos de forma consecutiva se mantienen haciendo comentarios negativos sobre su vida o lo que sube.

La actriz mexicana el pasado martes tomó unos segundos de su tiempo para grabar un video que va dirigido a aquellos que siempre opinan en la sección de comentarios de los posts. Por ello, la mexicana explicó que lo mejor en estos casos es dejar de seguir a la persona cuando no le gusten sus publicaciones.

“POV 💌 Cuando estás con tu terapeuta y te das cuenta que la solución está en darle DELETE a las cosas que te molestan (incluyendo gente 😂). #PNVM #ParaNoVerteMás #ThaliaYKeniaOs”, fueron las palabras que acompañaron el audiovisual.

Los internautas hicieron caso omiso a las palabras de Thalía, y es que la siguieron criticando, pues consideraron que es momento de madurar, debido a que tiene 51 años. Además, no ha sido el único calificativo negativo que ha recibido, y es que le han dicho que sus contenidos terminan siendo una “ridiculez”.

Algunos fanáticos manifestaron que se sienten aburridos de lo que sube, pues varios de ellos le han suplicado que siga ampliando su carrera artística y para ello tiene que sacar nuevas canciones, así como realizar una gira de conciertos para compartir con quienes siempre la han apoyado.

“Me pregunto el motivo por el que las personas que no les gustan algunos post siguen a alguien?”, “Ahora ya no me llama tanto la atención verla”, “Le falta carrera de conciertos y de proyectos, se nota bastante”, “Sobreactuada y lo que le sigue”, “Qué ridiculez”, “A qué edad irá a madurar Thalía? Siempre muy aniñada”, “Enloqueciste”, “Sea más original cariño, tan infantil. Ridícula”, “Me estresa su inmadurez, no se quiere dar cuenta que ya le están pegando los 60”, “Eso es para desviar la atención de los cachos”, “Qué necesidad tiene de hacer estas tonterías?”, “Ya estás grande Thalía”, fueron algunas de las reacciones que se registraron.

Te puede interesar:

· Thalía presume un look de impacto y le dicen que intenta imitar a Shakira

· Thalía y Tommy Mottola desmienten rumores de separación tras celebrar San Valentín junto a otros famosos

· Thalía recuerda su papel en ‘Marimar’ y hace caso omiso a la supuesta infidelidad de Tommy Mottola