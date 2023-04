Valentín Castellanos: Quién es y cuánto gana el exjugador de la MLS que le metió cuatro goles al Real Madrid

El nombre de Valentín Castellanos ha colmado los principales titulares de los medios de comunicación de todo el mundo, porque pasó de ser un jugador corriente del Girona a convertirse en la peor pesadilla del Real Madrid, tras anotarle cuatro goles en el partido de este martes.

Y muchos se preguntan ¿De donde salió este chico?, ¿Cuál es su historia?, ¿Cuánto cobra?, pues acá te contamos como surgió este joven argentino que fue rechazado por el River Plate y la selección argentina.

Valentín Castellanos es un talento que fue descubierto por el campeón Mundial argentino de 1978 Leopoldo Luque, cuando era entrenador de niños en una pequeña escuela de fútbol de la localidad de Mendoza.

Con solo cinco años Castellanos ya demostraba su habilidad con el balón y a los 16 debutó en la Liga de Fútbol de Mendoza. A esa edad viajó a Buenos Aires e hizo su primera prueba en River Plate. Sin embargo no pasó el segundo filtro por su físico.

Luego lo intentó en el Club Lanús, y la historia fue la misma. Al año siguiente se mudó junto a su padre para integrar las filas de la Universidad de Chile, equipo en el que logró debutar en la Copa Sudamericana, tal como reseñó el portal TyC Sports.

De allí pasó al Montevideo City Torque de Uruguay, y en seis meses subió a Primera división, y después de un año su carrera tomó un mejor rumbo.

Brilló en la MLS

Sus cualidades y aptitudes lo llevaron a ser captado por el extécnico del New York City, Domenec Torrent, quien se lo llevó a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en 2018.

En la liga norteamericana anotó 58 goles en 133 encuentros, y en el 2021 fue el máximo goleador del certamen, ganándose la Bota de Oro de ese torneo.

Esto llamó la atención de la selección de Chile. Sin embargo Valentín se negó a la oferta porque tenía vivo su sueño de vestir la camiseta de Argentina, cosa que logró Preolímpico de Colombia, donde consiguió el título con la categoría Sub-23. View this post on Instagram A post shared by Valentin Castellanos (@tatycastellanos11)

El River de Marcelo Gallardo intentó ficharlo tras la ida de Julián Álvarez al Manchester City. Sin embargo, el acuerdo no prosperó y fue cedido al Girona, donde suma 12 goles en nueve partidos, sumando el póker que le anotó al Real Madrid.

¿Cuánto gana actualmente?

Ahora bien, ¿Cuánto gana Valentín Castellanos?, pues según el portal Salary Sport, el argentino de 23 años tiene un sueldo de $297,000 dólares anuales, unos $5700 dólares semanales.

Mientras que el portal Transfermarkt le pone un valor actual de unos $10 millones de dólares, según la última revisión hecha este lunes.

