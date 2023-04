Doble de Kim Kardashian, Christina Ashten Gourkani, muere tras una cirugía plástica

Christina Ashten, quien era considerada como la doble de Kim Kardashian por su increíble parecido con la socialité, murió de manera repentina a los 34 años debido a un paro cardíaco, informó su familia a través de un comunicado.

Aunque no se dieron muchos detalles del deceso, familiares de la joven comentaron que iniciarán una investigación para que la muerte se trate como “Un homicidio relacionado con un procedimiento médico”, ya que hace unos meses la modelo se sometió a una cirugía estética y desde ese momento tuvo complicaciones en su salud.

“En las primeras horas de la mañana, aproximadamente a las 4:31 am del 20 abril, recibimos una llamada telefónica de un miembro de la familia que estaba gritando frenéticamente y llorando histéricamente al otro lado de la línea. ‘Ashten se está muriendo… Ashten se muere…’. Fue una llamada que destrozó nuestro mundo en un instante y que perseguirá a nuestra familia durante el resto de nuestras vidas”, dijeron.

“Tras llegar al hospital poco después, seguimos viviendo una pesadilla porque nos informaron de que su salud y bienestar habían caído en picada tras sufrir un paro cardíaco”, agregaron.

Christina Ashten tenía más de 623 mil seguidores en Instagram y ofrecía contenido para adultos para la plataforma OnlyFans, ahora su familia está recaudando fondos para los gastos funerarios. View this post on Instagram A post shared by Ashten G. (@ashtens_empire)

