Valentín Castellanos confesó que Èder Militao lo felicitó luego de marcarle cuatro goles al Real Madrid

El delantero argentino del Girona Valentín ‘Taty’ Castellanos confesó que el defensa brasileño Éder Militao lo “felicitó” por su actuación al marcarle cuatro goles al Real Madrid en el partido de este martes.

“Fui a saludar a Militao, es un jugador que me gusta mucho. Nos pegamos mucho, tuvimos algún encontronazo, pero siempre con respeto. Me felicitó y le agradecí mucho sus palabras, porque me dijo que había sido un gran partido y que lo disfrute, que siga así”, dijo Castellanos en una entrevista con ESPN.

El oriundo de Mendoza aseguró que se sintió feliz por el póker anotado al conjunto blanco, y lo que eso representa para el Girona en LaLiga.

“Yo vivo el día a día, vivo el presente y lo disfruto mucho. La gente del club, el cuerpo técnico, los compañeros y mi entorno me hacen tener los pies sobre la tierra y eso es importante”, agregó.

“Ahora a disfrutar este momento, no se le hacen cuatro goles al Madrid todos los días, y a seguir trabajando porque el lunes tenemos un gran partido. Necesitábamos la victoria, teníamos que ganar para tratar de liberarnos, despegarnos de abajo y ahora como LaLiga está tan apretada, nos da para mirar para Europa”, comentó en la entrevista.

Su técnico, Míchel Sánchez, le sustituyó a los 72 minutos del partido y se quedó el ‘Taty’ con ganas de buscar su quinto gol. “Un ratito más no vendría mal tampoco”, lamentó. “Son las decisiones que toma el técnico, ya había hecho cuatro y el partido estaba lindo para que jugaran los compañeros”.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: