Sigue la disputa: Figura de Rayados de Monterrey manda duro mensaje a los árbitros de la Liga MX

El torneo Clausura 2023 de la Liga MX vivió una importante polémica en la que estuvo involucrado el arbitraje durante un partido de Rayados de Monterrey; en ese encuentro fue expulsado el delantero Rogelio Funes Mori y además se registraron otras equivocaciones por parte del juez principal que fueron denunciadas por la directiva del equipo.

Ahora el mediocampista de ‘La Pandilla’, Maximiliano Meza, envió un mensaje a los árbitros del fútbol mexicano para que exista una mejor participación de diálogo en el campo de juego y que dejen de ser tan “soberbios”; alegó que esto solo afecta el buen andar de la competencia azteca.

“La verdad que mucho no me puedo meter en ese tema. Más que nada porque tenemos gente en el club, los dirigentes que se encargan de eso, pero nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de error del árbitro, son seres humanos que se pueden equivocar. Solo de mi parte tratar de tener ese diálogo más dentro de la cancha con el jugador”, expresó.

​“Creo que ese va a ser un lado muy positivo para todos. Tratar de no ser soberbio, de no ser prepotente, entonces creo que eso va a servir del lado del jugador y del lado del árbitro. Así que creo que desde ese lado puede haber una linda solución y creo que más que eso no puedo decir”, agregó.

Con respecto al próximo partido que tendrán contra los Pumas de la UNAM y que marcará además el regreso de Antonio Mohamed a Monterrey, Maxi Meza aseguró que los felinos están viviendo un gran momento gracias a las jugadas de balón parado que les ha implementado el estratega y que jugarán hasta el último minuto para sumar la victoria.

“El otro día vi el partido contra América, la verdad que es un equipo que se hace fuerte en las pelotas paradas, es ahí donde trata de buscar esa ventaja para abrir el marcador o para igualar el marcador y desde ahí empiezan a hacerse fuerte. Entonces tenemos que estar prevenidos de ese lado. Ya lo conocemos también al Turco, sabemos cómo trabaja su manera de trabajar. Entonces tenemos que estar muy atentos y también nosotros no dejar de hacer lo que lo que venimos haciendo creo que de local se ve un equipo aguerrido que siempre va en busca de la victoria entonces no trataremos de dejar de hacer eso”, concluyó.

Rayados de Monterrey y Pumas de la UNAM se verán las caras este fin de semana en la última jornada del torneo Clausura 2023 para luego iniciar la Liguilla del campeonato.

