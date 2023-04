Rodrigo Huescas sobre su posible salida de Cruz Azul: “Me visualizo en Europa”

El futbolista de la Máquina de Cruz Azul, Rodrigo Huescas, se ha convertido en una de las figuras que podría abandonar las filas del equipo para dar el ansiado salto a Europa debido al gran desempeño que ha mostrado en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Recientemente el jugador recibió fuertes elogios por parte del mexicano Santiago Giménez sobre el gran rendimiento que ha venido mostrando el último año, hecho que despertó el interés de algunos equipos del viejo continente en la Bundesliga de Alemania y en la Eredivisie de Países Bajos.

“Sí, me visualizo estando en Europa, conocer el fútbol de allá, para poder cumplir ese objetivo”, expresó el canterano cementero, quien podría migrar desde el verano dependiendo de las ofertas que lleguen al club que por ahora serían de la Eredivisie y de la Bundesliga”, expresó el jugador a los medios de comunicación mexicanos.

“Lo único que me propongo es el trabajo día a día, agradezco a Ricardo Ferretti y al Potro (Raúl Gutiérrez) en su momento, porque ha sido una experiencia bonita y valemos lo mismo en el terreno de juego, me ha motivado bastante y voy a pelear al máximo para no soltar”, agregó Huescas.

Esta no es la primera ocasión en la carrera del canterano de Cruz Azul que se encuentra en la órbita de varios equipos europeos. Sin embargo, en otras oportunidades no terminó dando el salto a estas competencias por la falta de experiencia que tenía.

“Tenemos claro que todos debemos trabajar para uno mismo, lo he aprendido de gente de experiencia. Debo competir conmigo mismo, eso se deriva y debes mejorar para sobre ponerte día a día”, resaltó.

De confirmarse su salida, esta sería una fuerte baja para la plantilla de Ricardo Ferretti, debido a que Huescas se ha convertido en una de las piezas más importantes en el plantel titular.

