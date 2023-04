Aleida Núñez pone un alto a quienes la culpan de que Pepe Gámez no ganara LCDLF 3

Pepe Gámez no ganó La Casa de los Famosos 3, pese a ser uno de los grandes favoritos. El pasado lunes el actor mexicano se quedó con el tercer lugar de dicho reality. Preguntas van, preguntas vienen y muchos creen que la razón de su derrota está detrás de Aleida Núñez.

Pepe y Aleida nunca se hicieron novios dentro de la casa pero sí acordaron continuar con sus planes de seguirse conociendo, fuera de la casa, si es que alguno de ellos salía eliminado. El peor temor de Pepe sucedió: Núñez tuvo que salir de la casa por decisión del público y éste no lo podía creer. Madison volvió a casa y Pepe se quedó sin su “Ali”.

La actriz mexicana, por alguna razón, no contó con el favor del público y las fans de Pepe, en su mayoría, nunca la aceptaron y llegaron a decir que la continua menciones que Pepe realizaba de ésta lo perjudicaba. El tiempo pasaba y los fans empezaron a ver cómo las circunstancias acercaban al actor mexicano a Madison Anderson y junto a Diego Soldano. Juntos se convirtieron en “La Resistencia” y para los fans ya Aleida no tenía cabida en la vida del actor.

Los fans crearon ‘Pepison’, una historia de amor protagonizada por Pepe y Madison que al día de hoy mantienen vigente. Los fans insisten en que están enamorados. Sostienen que Aleida no le conviene y han llegado a crear “hilos” en Twitter con los cuales plantean mostrarle al actor lo que ellos consideran “toda la verdad” detrás de Aleida Núñez y su paso por La Casa de los Famosos 3.

La actriz decidió manifestarse a través de Instagram, al ver toda la ola de críticas en las que se ha visto envuelta. Y es que por esta misma razón ha tenido que desactivar la opción de comentarios de su red social. Así Aleida Núñez encaró todo lo que se está diciendo en su contra: “A pesar de los golpes y la maldad que hay en la vida, en mi corazón jamás existirá el resentimiento y la venganza. Dios es grande y aunque momentáneamente quien hace daño resulta victorioso, el tiempo pone todo en su lugar. Mi intención jamás será perjudicar a nadie, solo les deseo mucho amor y bendiciones”.

Pepe Gámez también ha sido cuestionado por su relación con Aleida y por esa creencia de que por hablar tanto de ella bajó su popularidad dentro del reality, claramente le preguntaron ¿si cree que Aleida fue responsable de que no ganara?

“Yo estoy seguro 100% que ella no me perjudicó de ninguna manera, estoy también consciente que a lo mejor al público a algunos no les pareció la relación. Pues yo estaba ahí por ellos. El público era mi elemento más importante y respeto todas las opiniones, pero si la gente piensa que me perjudicó yo respeto a la gente que no le haya gustado“, dijo Pepe según reportó la revista People en Español.

Sobre el futuro de su relación con Aleida Núñez conversó con Mundo Show y dijo: “Yo puse el corazón en ese juego, le puse el Pepe de verdad. Sentí cosas bonitas con Aleida en su momento y estoy muy consciente y muy respetuoso de lo que sucedió”.

“Ahorita en la actualidad teníamos 2 meses que ella se fue de la casa y la vi una hora y media mientras grabábamos un programa en vivo, me dijo ‘morrito yo he estado bien ojalá tú estés bien’ y quedamos en que cuando yo regresara de Puerto Rico, de Miami y todo este rollo ahora sí sentarnos y ver qué sucedió, cómo estamos. Nunca en ningún momento en la casa se habló de un noviazgo, ella también estaba de acuerdo y es una mujer muy inteligente, muy capaz y muy prudente”

En El Diario de Nueva York conversamos con Pepe Gámez sobre el fenómeno ‘Pepison’, razón por la cual muchos no quieren que éste se una a Núñez y sí a Madison Anderson. Sobre cómo están ahora y el futuro de su amistad nos dijo que le gustaría muchísimo protagonizar junto a la gandora de La Casa de los Famosos 3 una telenovela de amor para Telemundo.

