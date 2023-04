Conn Davis confirma que Madison Anderson ya es una mujer soltera: ¿Pepison tiene futuro?

Conn Davis ha confirmado vía Instagram que su relación con Madison Anderson ha llegado a su final. Algunos fans le preguntaron directamente por su relación con la gandora de La Casa de Los Famosos 3 y éste sin dudarlo aseguró que ya no estaban juntos. Madison por su parte se ha limitado a realizar la gira de medios que Telemundo ha destinado para ella, como ganadora del reality, sin dar detalles sobre su vida sentimental.

¿Pero cómo fue que empezó el final de la relación de Conn y Madison Anderson?, teniendo en cuenta que aún cuando los fans son los responsables de la creación de “Pepison”, la novela del público, tanto Pepe como Madi se mantuvieron dentro de la casa, siempre, como amigos, aliados y confidentes, nunca como amantes.

Entonces, recodando el ingreso de la boricua podemos decir que cuando ésta entró a La Casa de los Famosos 3 lo hizo con novio y nunca lo negó, incluso habló de éste en algunas ocasiones. Estando dentro de la casa ésta recibió un mensaje de amor por parte de Davis para el 14 de febrero y la vimos llorar de emoción al verlo y escuchar su mensaje. Los días pasaron y por alguna razón al empresario no le gustó la prueba del presupuesto en la que los habitantes tuvieron que actuar escenas de “El Señor de los Cielos 8”.

Madison protagonizó junto a Diego Soldano un beso de telenovela. Los labios de éste nunca se posaron sobre los de la boricua, al contrario. El argentino mantuvo sobre un dedo en medio de sus bocas, por esta razón sabemos que el beso nunca fue real. Los habitantes lograron superar la prueba y obtuvieron el presupuesto completo.

Conn Davis no se mostró complacido con este hecho y dejó de seguir a Madison. Para los fans de la modelo esto fue alta traición. Desde este momento los fans de Anderson asumieron que el empresario había dado por terminada su relación. ¡Davis abandonó a Madison sin razón!

Las semanas pasaron y éste volvió a darle “follow” a la boricua. Sin embargo, para la familia y para los fans del 24/7 las acciones de Davis fueron desleales, sobre todo porque dentro del reality ésta siempre le fue fiel a su relación y a su recuerdo.

La química que tuvo y sigue teniendo con Pepe Gámez se dio gracias a la convivencia. Las circunstancias los convirtieron junto a Diego Soldano en los habitantes a nominar por el cuarto Agua, por esta razón sus lazos se afianzaron aún más.

Entre ellos -Pepe y Madison- nuca hubo un acercamiento más allá de lo debido, aún cuando el público moría por verlos más unidos. En varias ocasiones la misma Madison calmó a Pepe, por los temores que éste tenía en torno a sus sentimientos por Aleida Núñez y la percepción del público. Y cuando ésta lo tranquilizaba siempre le decía que no se preocupara porque él era un hombre leal y ella tenía novio. View this post on Instagram A post shared by Madis🐆n (@madisonandersonberrios)

Actualmente sabemos que Madison y Pepe están solteros. Ninguno de los dos ha querido responder o ver más allá de su amistad de manera pública ante los medios de comunicación. Pero lo que sí es cierto es que los fans, pase lo que pase, están dispuestos a esperar.

De momento muchos dicen que estarían complacidos con verlos protagonizar una telenovela de amor. Entrevisté a Madison y justo le hice esta pregunta y su respuesta al planteamiento fue totalmente afirmativa. Así que de momento sólo el tiempo lo dirá. Hoy por hoy sabemos que los “Pepison” están juntos en Puerto Rico.

