A Madison Anderson, ganadora de ‘La Casa de los Famosos’, la recibieron como una reina en Puerto Rico

Madison Anderson fue recibida como lo que es: una reina ganadora. La mujer que se llevó a casa el título que la acredita como la soberana de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ arribó a su tierra natal, Puerto Rico, en medio de mucha celebración.

Cuando aterrizó en el aeropuerto la fiesta se hizo gigante en medio de la multitud que la esperaba para celebrar junto a ella su triunfo en el programa que otorgó $200,000 dólares en premio. “Esto es lo que yo quería sentir hace tiempo, ustedes son mi fuerza”, dijo al ver al público que asistió al aeropuerto a recibirla con banderas y gritos, reseñó El Nuevo Día.

Tras el amable y eufórico recibimiento de la primera finalista del Miss Universo 2019, se trasladó hacia Plaza Las Américas donde mucha más gente la estaba esperando. Y es que se había planificado una firma de autógrafos para que la boricua pudiera compartir con todas esas personas que durante los meses que estuvo en el reality show la apoyaron con todas sus fuerzas.

Hasta allá llegó luciendo un traje enterizo en color azul, que dejaba a la vista parte de cintura y la mayor parte de la espalda. La modelo compartió con las cientos de personas que asistieron al lugar, al igual que las del aeropuerto, con banderas que celebran a Puerto Rico.

La ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ expresaba toda su felicidad a través de su rostro. La sonrisa no desaparecía mientras firmaba autógrafos, abrazaba personas o conversaba con esos fanáticos que la hicieron ganadora en este programa en el que conquistó a muchas personas.

“La admiro mucho por todos los retos que ella ha logrado exitosamente incluyendo el idioma y por su personalidad tan humilde al demostrar su agradecimiento con mucho amor hacia la gente que la sigue”, fue un mensaje que dejó uno de los internautas tras el recibimiento de la boricua en su tierra natal. View this post on Instagram A post shared by El Nuevo Día (@elnuevodia)

