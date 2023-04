Mujer gana $300 mil en la lotería después de haber ganado $250 mil hace tres años

En una demostración de suerte sorprendente, una mujer de Carolina del Sur ha vuelto a ganar en la lotería tres años después de haber obtenido un premio de $250,000. En esta segunda ocasión, logró llevarse $300,000 dólares.

“Sí, me han dicho que tengo suerte”, confesó la dos veces ganadora de la Lotería de Educación de Carolina del Sur.

La mujer afirma que estaba pensando en la idea de ganar nuevamente un gran premio en la lotería, y su deseo se hizo realidad al raspar un billete del juego 100X, que le costó solamente $10 dólares en la tienda On the Go de la ciudad de Spartanburg, ubicada en la calle Gossett Road.

“Bendije a la gente con la primera victoria”, dijo. Y ahora está planeando a ayudar a otros más con el dinero de este segundo premio.

La tienda On the Go se llevó una comisión de $3,000 dólares solo por vender el boleto de lotería de raspadito que salió premiado.

Quedan cinco premios mayores de $300,000 en el juego 100X. La probabilidad de llevarse uno de dichos premios es de 1 en 1,000,000.

