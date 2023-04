Federica Quijano de “Kabah” responde a acusaciones de Consuelo Duval

Luego de que Consuelo Duval asegurara que Federica Quijano abandonaba animales, esto después de que la cantante subiera una fotografía con su nueva mascota, ahora es ella quien hace frente a la polémica.

En entrevista para “De Primera Mano”, la integrante de Kabah confesó que no entiende por qué la comediante realizó dichas acusaciones, pues la considera su amiga, y reveló que de ser necesario podría emprender acciones legales en su contra por difamación.

“Normalmente me valen los comentarios. Pero en este caso, me sacó muchísimo de onda porque a Consuelo yo la quiero mucho. Leí su mensaje y dije ¿de qué me habla? O sea, le mandé un mensaje en Instagram y le dije que qué onda. Me da muchísimo coraje que diga eso”, dijo Federica.

Por último, la cantante confirmó que en el pasado tuvo un problema con un perro de raza pitbull al que rescató de la calle, pues atacó a una de sus mascotas dos veces y le provocó heridas tan severas que la perrita que tenía perdió la pierna, pero aclaró que en vez de dormir al animal, como se lo aconsejaron, se encargó de llevarlo a un lugar para entrenarlo y poder ponerlo en adopción.

Sigue Leyendo más de Kabah aquí:

· Kabah es invitado a cantar en Qatar 2022 y rechazan ir en apoyo a la comunidad LGBT+

· Federica Quijano, integrante de Kabah, denunció que fue atacada por un hombre

· Federica de Kabah reveló que se le apareció una amiga muerta